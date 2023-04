Umgang mit Klimafolgen für die Landwirtschaft Automatisches Bewässerungssystem von Ersdorfer Bauern auf der Zielgeraden

Eine zweite Grube wird in Sichtweite der Landstraße 261 ausgehoben. Dort werde es noch etwas länger dauern, erklärt Brünagel. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran. Wenn nichts Gravierendes dazwischen kommt, geht die Anlage 2023 in Betrieb“, so der Vorsitzende. Genau genommen handele es sich um zwei Projekte, denn die Autobahn zu queren sei zu aufwändig. Daher werden die Bewässerungssysteme links und rechts der Schnellstraße nicht per Wasserleitung verbunden. Die an Landstraßen und auf Feldern gestapelten Rohre hatten über Monate Blicke auf sich gezogen, jetzt sind diese alle unter der Erde.