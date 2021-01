Projekt Jugendrat in Meckenheim : Bike-Park und Trainingspark für Jugendliche

Meckenheim Der Jugendrat vertritt in Meckenheim die Interessen der Jugendlichen. Seine Mitglieder ziehen jetzt ein Fazit der Arbeit im Corona-Jahr.

Seit 2009 gibt es den Jugendrat der Stadt Meckenheim. Allerdings scheiterte eine „echte Wahl“ in den vergangenen Jahren meist an der zu geringen Anzahl der Kandidaten. Um die Jahreswende 2019/2020 erklärten sich zum ersten Mal genügend Jugendliche bereit, sich für Jugendthemen in der Stadt stark zu machen. Der aktuelle Vorsitzende des Gremiums, Léon Höthker, zieht nun trotz der pandemiebedingten Einschränkungen ein positives Fazit zu seinen ersten zehn Monaten im Amt.

Vier Tage vor dem Lockdown gewählt

Da das Klimaprojekt 1000-Bäume-Aktion ausfallen musste, kümmerten sich die Aktiven des neu gewählten Jugendrats um das bereits diskutierte Thema eines Bike-Parks in Meckenheim. „Es gibt relativ viele Kinder und Jugendliche, die sich das hier wünschen“, sagt Höthker. Schon seit Jahren, verstärkt aber in den vergangenen Monaten, seien viele Jugendliche mit ihren Mountainbikes in den Wald gefahren und hätten sich dort illegale Trails gebaut. „Wir wünschen uns, dass die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben, in diesem Bike-Park mit dem Mountainbike unterwegs zu sein“, so Höthker.