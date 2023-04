Bogenschießen und Alpakas Blütenfest lockt mit neuen Attraktionen nach Meckenheim

Mit neuen Attraktionen lädt die Stadt Meckenheim 2023 zum Besuch des Blütenfestes ein: am Sonntag, 23. April, ab 11 Uhr. Dann gibt es bei einer rund 15,5 Kilometer langen Erlebnisstrecke auf der „Tour durch die Natur“ viel zu erleben, kündigten Bürgermeister Holger Jung und die Blütenkönigin Celina Klotz jetzt in der Baumschule Ley an. Dank der Vielfalt der Obstsorten in den Plantagen rechnen die Veranstalter mit üppiger Blütenpracht zum Fest.