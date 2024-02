Brauchtum der Blütenkönigin Meckenheims neue Majestät

Augenstein stammt aus Bielefeld und lebt erst seit vier Jahren in der Apfelstadt. In dieser kurzen Zeit hat sie sich in ihrer Wahlheimat bestens akklimatisiert. „Die Kultur und die Traditionen wie Karneval und Blütenfest begeistern mich immer wieder aufs Neue. Deshalb wollte ich mich mit meiner Bewerbung auch aktiv einbringen“, betonte Augenstein. Sie wohnt in Altendorf inmitten der Apfelfelder und geht in ihrer Freizeit gerne joggen und spazieren. Wenn es das Studium erlaubt, arbeitet sie auf dem Obsthof von Carsten Dahlhausen, hat dort auch schon bei der Apfelernte mitgeholfen und eine Patenschaft für einen Apfelbaum übernommen. Ihre Lieblingsapfelsorte ist “Dahlhausens Beste“, „der eine besondere Süße hat und einfach nur lecker schmeckt“, erzählte die neue Majestät.