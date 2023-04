U17 auf dem Rhein Meckenheimer erinnert sich an seine Kommandantenzeit auf dem U-Boot

Wenn das ehemalige Bundeswehr-Unterseeboot U17 planmäßig am 14. Mai auf dem Rhein an Bonn und Koblenz vorbei von Köln nach Lahnstein transportiert wird, wird auch ein früherer Kapitän des U-Boots - oder Kommandant, wie man bei der Bundeswehr sagt - mit seiner Familie auf dem Träger dabei sein: Der in Meckenheim lebende Viktor Toyka, Flottillenadmiral außer Dienst, war von 1975 bis 1977 der Chef auf dem zukünftigen Museumsboot. Eine Flottille ist ein Teilverband einer Flotte, also ein Verband kleiner Kriegsschiffe.