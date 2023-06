Lager in Köln und Meckenheim betroffen: Verdi ruft zu sofortigem Streik bei Rewe und Edeka in der Region auf

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Edeka-Rhein-Ruhr-Lager in Meckenheim und Rewe-Zentral-Lager in Köln-Langel zum Streik aufgerufen. Die Warnstreiks im Handel sollen laut Verdi Köln, Bonn, Leverkusen, Aachen, Düren und Erft betreffen und am 6. und 7. Juni stattfinden.