Einsatz in Meckenheim : Kind nach Brand mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt

Die Feuerwehr wurde am Dienstag zu einem Brand in Merl gerufen. Foto: Axel Vogel

Merl Vermutlich eine brennende Dunstabzugshaube hat am Dienstag in Meckenheim-Merl einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein zehnjähriges Kind musste danach von Rettungskräften betreut werden.

Nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Meckenheim-Merl ist ein zehn Jahre altes Kind mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt worden. Rettungskräfte kümmerten sich am Dienstagnachmittag um das Kind vor Ort am Merler Ring, wie ein Sprecher der Bonner Polizei sagte.