Fall in Troisdorf und Meckenheim : Kurierfahrer überfallen - Geraubter Transporter geht in Flammen auf

Geldautomatensprengung in Bornheim-Sechtem : Täter nehmen Gefährdung von Menschenleben billigend in Kauf Erneut ist ein Geldautomat in Bornheim gesprengt worden, diesmal in Sechtem. Die Explosion war so stark, dass die Wohnungen über der SB-Filiale zwischenzeitlich geräumt wurden. Auf der Straße lieferten sich Anwohner ein Wortgefecht mit den nun flüchtigen Tätern.