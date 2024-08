Ehrenamtliche und finanzielle Hilfe Bücherei in Meckenheim öffnet: So viel Unterstützung erfährt sie schon jetzt

Die Durststrecke hat bald ein Ende: Ab Dienstag, 20. August, können auch erwachsene Meckenheimer wieder Bücher und andere Medien in einer öffentlichen Bibliothek im Stadtgebiet ausleihen. „Bücherbrücke“ lautet seit Kurzem der Name des interkommunalen Angebots, das in Meckenheim und Alfter in die Bresche springt. Ende 2023 waren die kirchlich-kommunalen Vertragsbüchereien geschlossen worden, nachdem sich das Erzbistum Köln aus der Finanzierung zurückgezogen hatte.