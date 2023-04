Erzbistum dreht zum Jahresende den Geldhahn in Meckenheim zu So steht es um den Rettungsplan für die Bücherei

Die Stadt befindet sich in der sogenannten Haushaltssicherung. Kommunen können nicht wie Unternehmen oder Privatleute Insolvenz anmelden, stattdessen gibt es das oben genannte Verfahren, das das Recht auf kommunale Selbstverwaltung einschränkt. Die nächsthöhere Verwaltungsebene, in diesem Fall der Rhein-Sieg-Kreis, übernimmt bei der Haushaltssicherung so etwas wie eine Vormundschaft für die Finanzplanung der Kommune. Meckenheim muss seine Ausgaben also vor dem Kreis rechtfertigen. Dabei lässt die Kommunalverwaltung keine reine Willkür walten, sondern hat ihrerseits rechtliche Vorgaben zu beachten. Diese unterscheiden zwischen Pflichtaufgaben, zu denen die Rolle der Stadt als Schulträger zählt, und freiwilligen Aufgaben. Letzte sind zum Beispiel zusätzliche Bildungs- oder Kulturangebote wie eine öffentliche Bücherei.