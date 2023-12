Alfter und Meckenheim kooperieren Bücherei-Rettungsplan: Warum der Weg jetzt so gut wie frei ist

Um die Gründung eines Fördervereins nach Vorbild der Alfterer „Buchstützen“ zu begleiten, werde die Stadt im neuen Jahr zu einer Infoveranstaltung einladen, kündigte der Erste Beigeordnete Hans Dieter Wirtz an, voraussichtlich in der dritten Januarwoche. „Da wird dann jemand aus Alfter dabei sein und erklären, wie es dort funktioniert“, stellte Wirtz in Aussicht. Maryla Günther, Schumachers Büroleiterin und Gemeindesprecherin, merkte an, dass die beiden Standorte trotz der interkommunalen Kooperation „finanziell auf sich allein gestellt“ bleiben würden, die Fördervereine sollten also nur Projekte am jeweiligen Standort unterstützen.