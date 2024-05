Nach Austritt des Vorgängers „Bürger für Meckenheim“ wählen neuen Vorsitzenden

Die Amtsgeschäfte übernahm sein Stellvertreter Marcus Knopp, in der Fraktion blieb Ralf Diekmann alleiniger Vorsitzender. Pusch übt sein Mandat seitdem als fraktionsloses Ratsmitglied aus. In der Wählervereinigung hat dies offenbar für Unmut gesorgt: Die Mitglieder hätten erwartet, dass Pusch sein Mandat, das er über die BfM erlangt habe, nun niederlege, erklärte der Vorstand in einer Mitteilung. Deutlich sichtbar wurde das Zerwürfnis auch an dem öffentlichen Vorwurf, Pusch habe nach seinem Austritt „widerrechtlich“ noch Erklärungen im Namen der BfM abgegeben, wozu er „kein Mandat“ habe.