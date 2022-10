BWI aus Meckenheim bei Symposium in Berlin : Digitales Wettrüsten: Bundeswehr rechnet mit Anwendungsreife von Quantencomputern ab 2030

IT-Systemhaus arbeitet für die Bundeswehr : Die BWI aus Meckenheim will dem Bund einen Digitalisierungsschub geben Die BWI GmbH, die zu den größten Arbeitgebern in der Region gehört, ist seit 15 Jahren der IT-Entwickler der Bundeswehr. Das Unternehmen sähe sich in der Lage, auch die Digitalisierung der anderen Ministerien und Bundesbehörden voranzutreiben.