Burg Lüftelberg​: Rock-Gitarren vor historischem Gemäuer​

Bauwerke fallen Starkregen zum Opfer : Flut hinterlässt große Schäden an Wasserburgen entlang der Swist Die Wassermassen der Flutkatastrophe haben große Schäden an Burgen in der Region verursacht. Teils standen die Innenhöfe meterhoch unter Wasser. Betroffen sind vor allem Wasserburgen entlang der Swist. Probleme macht mancherorts auch, was das Wasser mitbrachte.