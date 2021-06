Zum achten Mal : Norbert Röttgen erneut für Bundestagsmandat nominiert

Meckenheim Bereits zum achten Mal wurde Norbert Röttgen als Anwärter des Bundestagsmandats nominiert. Am Samstag stimmte die CDU im Vorgebirge für ihn.

Zum achten Mal will Norbert Röttgen das Bundestagsmandat für den Wahlkreis 98 (linksrheinischer Rhein-Sieg Kreis samt Sankt Augustin, Bad Honnef und Königswinter) direkt holen. Auf den Tag genau drei Monate vor der Bundestagswahl am 26. September nominierte ihn die CDU am Samstag in der Meckenheimer Jungholzhalle mit einem Votum von 96,6 Prozent und erteilte dem Königswinterer damit denselben Zustimmungswert wie vor vier Jahren.