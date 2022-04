Knappes Wahlergebnis : Claudia Müller-Bück zur neuen Superintendentin gewählt

Meckenheim In einer Kampfabstimmung und mit einem knappen Ergebnis ist Claudia Müller-Bück am Samstag zur neuen Superintendentin des Kirchenkreises Bad Godesberg-Voreifel gewählt worden.

Die neue Superintendentin, die am 20.Mai in ihr Amt eingeführt wird, ist damit die erste Frau an der Spitze des Kirchenkreises seit Gründung im Jahr 1968.