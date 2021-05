Verteilzentrum Am Pannacker : Corona-Ausbruch in Meckenheimer Edeka-Lager

Im Meckenheimer Edeka-Lager sind einige Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Foto: Patrick Seeger

Meckenheim Im Edeka-Lager Am Pannacker in Meckenheim ist es zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. Der Personalausfall hatte auch Auswirkungen für die Edeka-Märkte in der Region.

Einen größeren Corona-Ausbruch hat es im Edeka-Lager Am Pannacker in Meckenheim gegeben. Das bestätigte die Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr auf Nachfrage. Nach GA Informationen waren dort rund 30 Mitarbeiter erkrankt, wodurch es zu Lieferschwierigkeiten bei den Filialen in der Region gekommen sein soll.

„Wir bieten unseren Mitarbeitern bereits seit über einem halben Jahr regelmäßige Tests an. In diesem Rahmen sind erstmals mehrere positive Fälle aufgetreten“, sagte Edeka-Pressesprecherin Kerstin Holla. Die genaue Zahl der Infizierten nannte das Unternehmen nicht. Die ersten Mitarbeiter seien bereits wieder gesund beziehungsweise aus der Quarantäne zurückgekehrt.