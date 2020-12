Mund-Nasen-Schutz für viele Bereiche : Maskenpflicht nicht nur in der Meckenheimer Innenstadt

Masken müssen die Menschen in Meckenheim laut Anordnung der Stadt auf belebten Plätzen und Straßen der Altstadt und des Neuen Marktes ab Mittwoch tragen. Foto: imago images/Eibner/EIBNER/Daniel Lakomski via www.imago-images.de

Meckenheim Die Maskenpflicht gilt jetzt nicht nur für die Meckenheimer Fußgängerzone, sondern auch viele Straßen und Plätze darum herum. Die Verfügung von Dienstag gilt bereits ab Mittwoch.

In der Meckenheimer Fußgängerzone gilt sie bereits seit langem: Am Dienstagnachmittag hat die Stadt Meckenheim bekanntgegeben, wo überall im Stadtgebiet ab Mittwoch ebenfalls eine Maskenpflicht besteht. Eine sogenannte Allgemeinverfügung verpflichtet die Bürger montags bis samstags zwischen 8 und 20 Uhr zum Tragen einer Alltagsmaske auf belebten Einkaufsstraßen und Plätzen in der Altstadt und am Neuen Markt.