Silvester unter Corona-Bedingungen : So stellen sich die linksrheinischen Kommunen für Silvester auf

Böllern, Feiern und Co. : Diese Corona-Regeln gelten an Silvester Wegen der Corona-Pandemie wird es auch in diesem Jahr an Silvester weder große Feiern noch das gewohnte Spektakel am Nachthimmel geben. Hier finden Sie einen Überblick, welche Regeln am 31. Dezember in NRW gelten.