Im Crashkurs zum Seepferdchen : Kinder lernen in Meckenheim in den Ferien schwimmen

Kinder lernen in Meckenheim in den Ferien schwimmen

Meckenheim Meckenheim hat ein paar Nichtschwimmer weniger. Ermöglicht hat das eine Kooperation von Vereinen, der Stadt und dem Kreissportbund. Doch das Problem zu weniger Schwimmkurse bleibt akut.

Schwimmkurse für Kinder sind heiß begehrt. Eltern können sich tatsächlich glücklich schätzen, wenn sie einen Platz für ihren Nachwuchs bekommen. Nach den gerade zu Ende gegangenen Herbstferien gibt es in Meckenheim einige in dieser Hinsicht glückliche Eltern mehr. 96 Mädchen und Jungen haben in den vergangenen zwei Wochen im Meckenheimer Hallenfreizeitband das Schwimmen bis zum Seepferdchen-Abzeichen gelernt – in Form von Crashkursen.