Kommentar zu Fördermaßnahmen für die Innenstadt Darum sind Blumenkübel in Meckenheim ein Reizthema

Es klingt komisch, aber Blumenkübel sind in der Meckenheimer Kommunalpolitik ein Reizwort. Das lässt sich relativ einfach erklären. Die Stadtverwaltung hatte die Kästen mit Hilfe von Fördermitteln angeschafft, um die Tristesse in den beiden Zentren, also in der Altstadt und am Neuen Markt, zu lindern. Eigentlich keine schlechte Idee, lebendiges Grün dorthin zu bringen, wo sonst lebloser Stein den Eindruck prägt.