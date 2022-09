Rabatte und Aktionen in der Altstadt : Das erwartet Besucher der 13. Meckenheimer Servicewoche

Meckenheim Mit dem Oktoberfest der Meckenheimer Stadtsoldaten wird die Servicewoche im Herbst eröffnet. Händler und Dienstleister warten wieder mit einem vielfältigen Programm auf.

Mehr als 30 Betriebe beteiligen sich an der Servicewoche, die am Samstag mit einem langen Einkaufstag bis 18 Uhr beginnt. Dabei stehen saisonale herbstliche Themen ebenso im Mittelpunkt wie beim Wochenmarkt auf dem Kirchplatz, der am Donnerstag, 29. September, von 7.30 bis 13 Uhr geöffnet hat. Ein verkaufsoffener Sonntag steht dieses Mal nicht auf dem Programm. Als Höhepunkt gilt das Oktoberfest des Meckenheimer Stadtsoldatencorps, das am Wochenende, 24. Und 25. September, den Auftakt bildet. Dabei sorgen am Samstag die Ardotaler Musikanten für klangvolle Untermalung, am Sonntag spielen die Wershofener Musikanten im Festzelt. Ab 12 Uhr stehen jeweils bayrische Spezialitäten auf der Speisekarte, dazu gibt es originales Festbier.