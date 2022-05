Artenschutz : Das Insektenschutzprojekt „Vernetztes Rainland“ startet

Erste Aussaaat: (v.l.) Rita Tondorf, Jörg Schmidt, Holger Jung, Karl-Heinz Kerstholt, Tobias Weingartz, Swen Christian und Wiltrud Terlau. Foto: STephan Faber

Meckenheim Immer mehr Arten verschwinden von der Erde. Besonders stark betroffen sind Insekten. Mit dem Modellprojekt „Vernetztes Rainland“ soll gegengesteuert werden.



Im August 2021 hat im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis ein groß angelegtes Insektenschutzprojekt begonnen, das bundesweiten Modellcharakter hat. Daran beteiligt sind der Verein „Einsatz für Tiere in Not“, die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, die Biologische Station im Rhein-Sieg-Kreis und alle sechs Kommunen.

Über den gesamten linksrheinischen Kreis hinweg wird bei dem Projekt ein Netz aus artenreichen Wegrainen als Lebensraum für Insekten entstehen. Als wesentliche Säule für den Erfolg gilt die Einbeziehung der Landwirtschaft. Denn nur gemeinsam mit den Betrieben, die angrenzende Flächen bewirtschaften, wird das Vorhaben nach Einschätzung aller Beteiligten gelingen.

Netz ökologischer Wegflächen

Die erste Aussaat fand jetzt auf einem Feld bei Meckenheim-Altendorf statt. Die Präsidentin von „Einsatz für Tiere in Not“, Rita Tondorf, stellte die Schwerpunkte des Modellprojektes vor: „In enger Kooperation mit den Landwirten vor Ort und den jeweiligen Abteilungen der Kommunen wollen wir in den nächsten sechs Jahren ein Netz von ökologischen Wegflächen schaffen, um nachhaltigen Artenschutz zu gewährleisten.“

Dafür steht dem Projekt eine Gesamtsumme von drei Millionen Euro zu Verfügung. In einem ersten Schritt wurden bereits über die Biologische Station im Rhein-Sieg-Kreis zwei feste Mitarbeiter eingestellt, die bereits mit der Kartografie der passenden Flächen begonnen haben. Bevor jedoch die praktische Arbeit mit der Vorbereitung der Wegränder und der Aussaat der Pflanzen beginnen kann, muss die Auswahl mit den jeweiligen kommunalen Verwaltungen abgestimmt werden, da diese die Hoheit über das Wegenetz haben. Meckenheims Bürgermeister Holger Jung wies auf die Dringlichkeit des Schutzes der Artenvielfalt hin: „Wir wollen ein Netzwerk von ökologischen Flächen schaffen. Die Lösungen dazu können wir nur im Miteinander finden.“

Modellcharakter ist angestrebt

Professorin Wiltrud Terlau betreut das Projekt seitens der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Dabei liegen die Aufgaben hauptsächlich bei der wissenschaftsbasierten Unterstützung im Dialogprozess zwischen den Akteuren. Terlau , die unter anderem in ihrer Forschungsarbeit am „Urban Green“ arbeitet, dazu: „Wir wollen Konflikte lösen und Konsens herstellen. Am Ende des Projektes soll es einen Modellcharakter haben, der auch auf andere Regionen in Deutschland übertragen werden kann.“

Nach so viel Theorie ging es am Ende des Termins endlich in die Praxis. Nachdem Lukas Schreck von der seit 2003 in Eitorf beheimateten Biologischen Station die Fläche noch einmal kurz mit einer Bodenfräse aufgelockert hatte, konnten die kommunalen Vertreter das Saatgut einbringen. „Wir haben hier eine Mischung aus neun Gräsern und 22 Kräutern, vermischt mit etwas Sand und Feuchtigkeit“, erklärte Maren Isfort, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Projektes. „Drei Gramm reichen immer für einen Quadratmeter aus.“