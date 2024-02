Hervorgegangen aus dem Grundsteuer-Protest Das will die neue „Bürgerinitiative Meckenheim“

Meckenheim · Am Anfang stand das Demonstrieren vor dem Rathaus: So will sich eine kleine Gruppe aus Meckenheim weiter für mehr Transparenz in der Kommunalpolitik einsetzen.

13.02.2024 , 15:00 Uhr

Das Kernteam der Bürgerinitiative besteht aus Sven Blaschke (v.l.), Susanne Bölt, Sandra Blaschke und Bernd Ewert. Sie fühlen sich den Forderungen der Protestbewegung verpflichtet. Foto: Alexander C. Barth

Im Oktober lärmten Trillerpfeifen vor dem Rathaus: Um die 1000 Meckenheimer protestierten gegen die vom Stadtrat beschlossene Grundsteuererhöhung. Vor und während der Kundgebung sind viele neue Bekanntschaften entstanden. Eine kleine Gruppe will weiter für eine bürgernahe und transparente Kommunalpolitik eintreten.