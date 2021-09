Hochwasserschäden in Meckenheimer Schulen und Kitas : Der Brandmelder ist jetzt ein Mensch

Meckenheim Vom Hochwasser betroffene Schulen und Kitas in Meckenheim arrangieren sich mit den Schäden und deren Auswirkungen. Nur der Sportunterricht fällt aus.

Auch zwei Monate danach kämpfen die Kommunen noch mit den Folgen des Starkregens vom 14. Juli. Über den aktuellen Stand der Schäden an ihren Schulen und Kitas informierte die Stadt Meckenheim diese Woche in verschiedenen Ausschüssen.

■ KGS Meckenheim: Im Gebäude 1 ist das Untergeschoss (UG) mit einem Klassen- und einem OGS-Raum überflutet worden. Im Gebäude 2 wurden zwei OGS-Räume im UG beschädigt. In diesem Gebäude sind außerdem Heizung, Brandmelde- und Lautsprecher-Anlage kaputt. Der beschädigte Fettabscheider, der für den Mensabetrieb unerlässlich ist, konnte repariert werden. Die Mensa konnte so zum Schuljahresbeginn öffnen.

■ Wie geht es weiter? „Die gefluteten Räume in den Schulen sowie die vier Turnhallen werden bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten über mehrere Monate nicht genutzt werden können“, teilte die Stadt mit. In der Zwischenzeit nutzen die Schüler Fachräume als Klassenräume. Die Übermittagsbetreuung der EGS hat Unterschlupf im Pfarrsaal der katholischen Kirche gefunden. Der Schulbetrieb konnte so trotz Schäden am 18. August starten. Auf Anfrage stellt die Stadt klar: „Der Schulunterricht kann mit Ausnahme des Sportunterrichtes uneingeschränkt stattfinden.“ Für Sportunterricht und -angebote der Vereine suche die Stadt derzeit nach einer Alternative. Weil die Brandmeldeanlagen in der EGS und dem Gebäude 2 der KGS ausgefallen sind, muss während der Schul- und OGS-Zeit stets ein Brandschutzhelfer anwesend sein. Eine Sicherheitsfirma übernimmt täglich zwischen 8 und 16 Uhr die Brandschutzwache.