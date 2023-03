Interview mit Bernard Liebermann Jüngster Kabarettist Deutschlands: Von Meckenheim nach Leipzig

Der Meckenheimer Bernard Paschke hat sich unter seinem Pseudonym Bernard Liebermann einen Namen als Kabarettist gemacht. Mit gerade einmal 22 Jahren hat er schon viel Bühnenerfahrung gesammelt und ist inzwischen Ensemblemitglied der renommierten „Leipziger Pfeffermühle“. Am Samstag, 25. März, tritt er mit seinem neuen Programm in seiner alten Heimat auf. Über sein künstlerisches Selbstverständnis, seine Sicht auf die Medienlandschaft und wie es ist, als Wessi auf sächsischen Bühnen zu spielen, sprach Alexander C. Barth mit ihm.