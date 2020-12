Meckenheimer Rat ist auf 46 Mitglieder gewachsen : Weiblicher, jünger, größer: Das hat sich im neu gewählten Rat der Stadt Meckenheim verändert

Der Rat der Stadt Meckenheim ist wegen einer großen Zahl an Überhangmandaten auf 46 Frauen und Männer angewachsen. Foto: Matthias Kehrein

Meckenheim Der Meckenheimer Stadtrat ist auf 46 Mitglieder gewachsen, darunter 14 Frauen. CDU und Grüne haben eine Kooperation vereinbart.

Eine ganze Menge ist anders im Meckenheimer Rat: Es mag unter anderem daran liegen, dass die Sitzungen pandemiebedingt im großen Saal der Jungholzhalle über die Bühne gehen, anstatt im benachbarten Ratssaal im gleichen Gebäude. Doch wer seine Blicke durch die Reihen der 46 – pandemiebedingt mit Abstand aufgebauten – Einzeltische der Frauen und Männer des Rates schweifen lässt, erkennt drei Dinge sehr schnell: Das Gremium ist weiblicher, jünger und größer geworden. Statt der gesetzlich festgelegten 38 Mitglieder ist der Rat wegen einer Fülle von Ausgleichs- und Überhangmandaten auf 46 Frauen und Männer angewachsen – darunter sind 14 Frauen. Aber: Wer genau hinsieht, beobachtet in diesem Zusammenhang aber auch, dass es mit der „Bürger für Meckenheim“ (fünf Sitze), der UWG (drei) und der FDP (zwei) drei von sechs Fraktionen im Rat gibt, die gar keine Frauen mit Ratsmandat in ihren Reihen haben.

Während der Nachbar Rheinbach mit insgesamt sechs Mitgliedern aus fünf Parteien und Wählergemeinschaften im Kreistag zu Siegburg vertreten ist, repräsentieren zwei Mitglieder aus Meckenheim die Interessen der Apfelstadt in diesem Gremium. Die Fahrenlehre dieses Duos ist dabei ziemlich eindeutig: Mit Sabrina Gutsche und Joachim Kühlwetter sind zwei CDU-Vertreter in den Kreistag gezogen – beide direkt gewählt. Gutsche sicherte sich den Kreistagswahlkreis Meckenheim I direkt, Joachim Kühlwetter gelang dies für den Kreistagswahlkreis Meckenheim II/Wachtberg. qm

Die Kommunalwahl brachte in Meckenheim einige Überraschungen mit sich: Profiteure des Urnengangs waren die Grünen. Sie verdoppelten ihre Stimmanteil auf fast 16 Prozent und sind jetzt mit sieben Mandaten – vier von Frauen errungen und drei von Männern – im Rat vertreten. Als stärkste Kraft ging die CDU über die Ziellinie. Die Christdemokraten verloren zwar – wie vielerorts im Kreis, leicht, blieben mit etwa 40 Prozent aber Spitze in der Wählergunst vorne.

Wie bei der Kommunalwahl 2014 sicherten sich die Sozialdemokraten den zweiten Rang in der Wählergunst – leicht verbessert auf knapp 21 Prozent. Einen überraschend herben Verlust gab es hingegen für die Bürger für Meckenheim (BfM). Von knapp 19 stürzen sie auf weniger als zwölf Prozent ab. Gering sind im Vergleich dazu die Verluste der FDP, die allerdings bei knapp fünf Prozent auf niedrigem Niveau stagniert. Die UWG schließlich verbessert sich leicht – von gut sechs auf etwas mehr als sieben Prozent der abgegebenen Stimmen.

Die neue Rekordgröße des Rates möchte aber die UWG nicht als Naturgesetz ansehen: Die Wählergemeinschaft schlug vor, die Anzahl der Mandate von aktuell 46 auf nur noch 30 zu verringern. Der Rat votierte jüngst aber mehrheitlich dagegen, dass er ab der nächsten Ratsperiode deutlich kleiner daherkommen muss. Den Nutzen dieser Verschlankung macht die UWG insbesondere zwischen Daumen und Zeigefinger aus: Durch die, wie sie es nennt, „Aufblähung“ kommen auf die Stadt Meckenheim in der nun beginnenden Ratsperiode jährliche Mehrkosten von mehreren Zehntausend Euro entstehen“, rechnet UWG-Fraktionschef Hans-Erich Jonen vor. „In Kombination mit der zusätzlich gegen die Stimmen der UWG beschlossenen Vergrößerung der Fachausschüsse von 13 auf 15 Mitglieder wächst die Summe der zusätzlichen finanziellen Belastung für den städtischen Haushalt auf über 100 000 Euro“ an, so Jonen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie seien solche Zusatzausgaben ein fatales Signal.