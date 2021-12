Weihnachtsmarkt in Meckenheim : Stadt will Zintemaat stattfinden lassen

Meckenheim Trotz hoher Corona-Zahlen soll der Zintemaat in Meckenheim stattfinden. Trotz neuer Auflagen für Veranstalter und Besucher könnte allerdings doch noch etwas dazwischen kommen.

Stand Mittwoch Nachmittag darf der Zintemaat in Meckenheim stattfinden. Das teilte Bürgermeister Holger Jung den Organisatoren vom Meckenheimer Verbund am Mittwoch in einem Telefonat mit. „Wir haben die wohlwollende Genehmigung der Stadt, aber müssen einige neue Auflagen erfüllen“, so Organisator Willi Stoettges-Stoelben.