Zintemaat in Meckenheim : Strenge Kontrollen sorgen für sicheres Gefühl

Die Blütenkönigin

Bis zur offiziellen Krönung der neuen Majestät bleibt Bahar Ülker Blütenkönigin, danach übernimmt Celina Kotz das Amt. Die 18-Jährige wurde in Meckenheim geboren und absolviert aktuell ihr duales Studium Allgemeine Verwaltung/Bachelor of Laws mit Ausbildung in der Stadtverwaltung. Sie gehört dem Meckenheimer Stadtsoldaten-Corps 1868 an.

Zu ihren Amtspflichten gehören, die Apfelstadt als Botschafterin bei vielen offiziellen Anlässen und auch bei Besuchen in anderen Städten zu vertreten. Der Höhepunkt ihrer Amtszeit wird das Meckenheimer Blütenfest, das für den 24. April angesetzt ist. Sie ist ein traditionsbewusster Mensch: „Ich fühle mich sehr verbunden mit dieser Stadt."