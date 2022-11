Inhabergeführtes Geschäft : Optik Grein in Meckenheim schließt nach mehr drei Jahrzehnten

Verabschieden sich: Hans Günter Grein und Jessica Hahn von Optik Grein bedienen im Dezember die letzten Kunden an der Meckenheimer Hauptstraße. Foto: Alexander C. Barth

Meckenheim Das nächste Fachgeschäft verschwindet aus der Meckenheimer Altstadt: Optiker Grein setzt sich zur Ruhe. Warum er keinen Nachfolger gefunden hat und wie er über die Situation an der Hauptstraße denkt.

In der Meckenheimer Altstadt verabschiedet sich ein weiteres inhabergeführtes Fachgeschäft: Bis zum Jahresende schließt Optik Grein an der Hauptstraße 64. Im Wesentlichen werde wohl schon Mitte Dezember Schluss sein, sagt der Inhaber, Hans Günter Grein, denn neue Bestellungen könne er danach nicht mehr abschließend bearbeiten. Für die Schließung gebe es verschiedene Gründe, erklärt der 65-Jährige im Gespräch mit dem General-Anzeiger: „Die wirtschaftliche Lage hätte zuletzt besser sein können, aber es passt auch einfach jetzt mit dem Ruhestand.“

Übernehmen wird niemand den Brillenladen, der mehr als 30 Jahre lang das Bild an der Hauptstraße mit geprägt hat. Das Interesse an Selbstständigkeit sei auch in seiner Branche schon länger rückläufig, und die jüngsten Krisen hätten diese Entwicklung noch beschleunigt, berichtet Grein: „Die, die von der Meisterschule kommen, wollen in die Industrie und nicht mehr das Risiko eines eigenen Geschäfts eingehen.“

Drei Jahrzehnte an der Hauptstraße

1990 übernahm Hans Günter Grein den Betrieb von seiner Tante, die diesen wenige Jahre zuvor von einem anderen Optiker erworben hatte. Diese erste Filiale habe sich damals noch in der Nähe der heutigen Spielothek befunden, der spätere Standort an der Nummer 64, zuvor eine Drogerie, habe mehr Platz geboten und sei aufwendig renoviert worden, erinnert sich Grein. „Damals war das modern“, merkt er selbstironisch an und deutet auf die mit Gelbtönen akzentuierte Innengestaltung.

An seine ersten Jahre in der Meckenheimer Altstadt scheint der 65-Jährige mit Wehmut zurückzudenken, denn manches habe sich seitdem nicht zum Besseren entwickelt. „Das Kaufverhalten der Kunden hat sich sehr stark verändert, diese ‚Geiz ist geil’-Mentalität hat sich durchgesetzt“, bedauert Grein. Ob die Sonnenbrillen und Lesehilfen, die es heute für ein paar Euro in jeder Drogerie oder an der Tankstelle gibt, unterm Strich eine gute Investition seien, würde kaum ein Käufer hinterfragen. Dabei erklärt Grein: „Die bekommt man als Händler in Paketen, 20 Stück für 20 Euro. Die werden dann für zehn Euro pro Stück weiterverkauft, und die Kunden denken, mein Gott, ist das günstig.“

Billig-Mentalität ein Problem für den Fachhandel

Von einer solchen Gewinnspanne könne man als Optiker nur träumen und sei trotzdem als überteuert verschrien, klagt Grein. Dass in den Preisen eines Optiker-Geschäftes nicht nur eine höhere Qualität, sondern auch Nachsorge wie kleinere Reparaturen inbegriffen seien, würden die meisten Kunden heute nicht mehr sehen. Wenn die Billigbrille nach kurzer Zeit kaputt sei, kämen viele trotzdem gern damit in seinen Laden. Irgendwo habe er dabei die Grenze gezogen, sagt er und wirbt um Verständnis: „Für eine verbogene Fertig-Lesebrille, die ich nicht einmal selbst verkauft habe, investiere ich keine halbe Arbeitsstunde. Das geht nicht.“

Das neue Kaufverhalten mit der Tendenz zum Onlinehandel bekämen auch die anderen Geschäftsleute an der Hauptstraße zu spüren, schon jetzt habe sich das Bild dort verändert. „Früher gab es hier noch einen Metzger und einen Supermarkt“, erinnert sich der 65-Jährige, der glaubt, dass sich in den nächsten Jahren auch altersbedingt noch so mancher Händler verabschieden wird. Die Stadtverwaltung hat das Problem ebenfalls im Blick und bereitet sich auf ein dezidiertes Leerstandsmanagement und das Vermitteln von Fördergeldern vor.