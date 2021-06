Public-Viewing im Linksrheinischen : Hier können Fans aus der Region EM-Spiele gucken

Rhein-Sieg-Kreis Wo können die Fans sich im Linksrheinischen die EM anschauen? Wenn auch im kleineren Rahmen als sonst, bieten Gastronomen in der Region Public Viewing an. Ein Überblick, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat.

Geringe Inzidenzzahlen, Lockerungen der Coronaregeln und sommerliche Temperaturen: Die Rahmenbedingungen für die Fußball-EM könnten nicht besser sein. Für Deutschland startet das Turnier am Dienstag, 15. Juni, 21 Uhr, gegen Frankreich. Da die Inzidenzzahlen im Rhein-Sieg-Kreis unter 35 liegen, sind für Gäste der Gastronomie keine Tests mehr nötig. Allerdings ist die Anzahl der an einem Tisch Platzierten auf Personen aus fünf verschiedenen Haushalten (Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt) beschränkt.

Fernseher im Garten

Stephan Kempf, seit 20 Jahren Chef der Roisdorfer „Marktschänke“, zeigt die Spiele per Leinwand drinnen und per Fernseher im Garten als „ein zusätzliches Angebot für unsere Stammgäste. Wir bieten aber kein Public Viewing an“, erklärte der 55-jährige. Denn durch die, aufgrund der Abstandregeln vorgegebene zugelassene Personenzahl, könnten nur Stammgäste eingelassen werden. „Deshalb haben wir auch keine Werbung gemacht. Wir können keine zusätzlichen Gäste wie bei einem regulären Public Viewing unterbringen“.

Der Wirt des Heimerzheimer Gasthauses „Zur Linde“ Thomas versteht das Rudelgucken eher als gemütliche Zusammenkunft in familiärer Atmosphäre. Wegen Corona hat der 46-jährige, der den Betrieb gemeinsam mit Bruder Andreas in der sechsten Generation führt, zum ersten Mal einen Fernseher im Garten installiert. An acht Tischen können dort in den nächsten Wochen 25 bis 30 Fußballbegeisterte die Spiele verfolgen. „Dabei ist unser Garten natürlich auch für Nicht-Fußballfans geöffnet“, schmunzelte Reichelt. Die obligatorischen Kontaktdaten werden per Smartphone digital erfasst. Das Ziel ist, „auch unseren à la Carte-Gästen gerecht zu werden“, so der begeisterte 1. FC-Köln-Fan.