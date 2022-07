Ein Jahr nach der Flut : Die Katastrophe in Meckenheim: Anwohner erinnern sich

Ein Jahr nach der Flutkatastrophe in Meckenheim: Nicole Kalff hat am Altendorfer Bach; der an ihrer alten Hofanlage vorbei fließt, Schlimmes erlebt. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Das Gedenken zum Jahrestag ist verklungen, für viele Betroffene sind die Folgen der Flutkatastrophe aber noch nicht ausgestanden. Mit drei Anwohner von Meckenheimer Stadtteilen hat der GA über ihre Erfahrungen gesprochen. Wie es den Menschen heute geht.



Dass sich die Regenfluten zu einer Katastrophe auswachsen könnten, schwant dem Ehepaar Jürgen und Claudia Bohnen-Heinrich am 14. Juli 2021 gegen Mittag. Das Ehepaar aus der Meckenheimer Altstadt betreibt einen Obsthof mit Hofladen an der Ecke Mühlenstraße/Bonner Straße. Ihr späteres Wohnhaus dort ist zu diesem Zeitpunkt noch im Rohbau. Um die Mittagszeit beginnt sich das Wasser in der Baustelle zu sammeln, bald steht es 20 Zentimeter hoch.

Jürgen Bohnen befürchtet, dass Regenfluten die gerade verlegte Fußbodenheizung beschädigen könnten, und leiht sich von seinem Vater eine Pumpe. Ein Freund stellt ein weiteres Gerät, später kommt ein drittes hinzu. Angst hat Jürgen Bohnen noch nicht. Das ändert sich gegen 18 Uhr: Seine Frau und eine Freundin sind gerade dabei, Pfützen aufzuwischen. Besagter Freund eilt mit ernster Mine herbei. „Alle sofort rauskommen!“, ruft er.

Durch reißende Fluten gekämpft

Zeitgleich strömt auf der Straße Wasser aus dem Kanal, der Pegel steigt. Gegen 18.30 Uhr schließen die Bohnens ihren Laden zu. Ab 20.30 Uhr ergießen sich nicht nur aus Richtung Swist, sondern die Mühlenstraße herunter „wahre Flutwellen“ so schildert es Jürgen Bohnen: „Der Wasserpegel ist unglaublich schnell gewachsen.“ Schwemmgut wie Müll und Obstkisten treiben vorbei. Mit ihrem Hund tritt das Ehepaar die Flucht an, durch knietiefe, „teils reißenden Fluten“ kämpfen sie sich zur Tankstelle an der Bonner Straße durch. Die Nacht verbringen die beiden bei einem Freund.

Die richtige Entscheidung, wie sich am Morgen herausstellt: Das Wasser ist am Hof auf eine Höhe von 1,70 Metern gestiegen, Gesamtschaden: rund 150.000 Euro. Den muss Jürgen Bohnen zunächst weitgehend aus eigener Tasche bezahlen. Vieles ist bis heute nicht behoben. Und es bleibt die Unsicherheit. „Wenn es viel regnet, gehe ich zur Swist und kontrolliere den Wasserstand“, sagt Claudia Bohnen-Heinrich. Ihr Mann bemüht sich um Zuversicht: „Ich sage, in der Form passiert das nicht mehr. Und wenn doch, wären wir besser vorbereitet.“

Lebensgefährlicher Einsatz im Keller

Auch Anne Wolf, die in Meckenheim-Ersdorf ein Haus besitzt, ahnt an dem verhängnisvollen Mittwoch nichts. Mit zwei weiteren Hausbesitzern teilt sie sich einen großen Garten. Von dort strömt am 14. Juli mehr und mehr Wasser. Zusammen mit Nachbarn schöpft sie eine Senke aus, bis sich zwischen 16 und 17.30 Uhr eine Art „Dammbruch“ ereignet. Der flutet ihren Keller: „Das Wasser stand kniehoch, alles schwamm herum.“

Mit Gummistiefeln stapft Anne Wolf durch den Keller, versucht ein Sofa ihrer Tochter zu retten. Ein lebensgefährliches Unterfangen, wegen möglicher Stromschläge, wie sie heute weiß: „Gott sei Dank war der FI-Schalter heraus gesprungen.“ Als es immer weiter regnet, packt sie die Panik. Die Männer der Nachbarschaft heben Gräben aus, um das Wasser an den Häusern vorbeizuleiten. Gegen 22.30 Uhr zeichnet sich dadurch eine leichte Entspannung ab.

Zukünftig jährliche Übungen mit Nachbarn

Am nächsten Tag ist der Schrecken über die Schäden am Haus groß. Die sind heute behoben, bezahlt aus eigener Tasche. Der 14. Juli bleibt unvergessen, beim jedem Regen wird die Erinnerung wach. Anne Wolf sieht auch Positives: „Unsere Nachbarschaft ist nach der Flut noch näher zusammengerückt.“ Zukünftig sei geplant, einmal im Jahr zu üben, wie man im Garten eine Art Wehr baut.

Rund einen Kilometer Luftlinie entfernt von Anne Wolf erlebt Nicole Kalff mit ihrem Mann Anselm im Nachbarort Altendorf am 14. Juli eine dramatische Nacht, die sie bis heute nicht loslässt. Als sie gegen 16.30 Uhr den Heimweg antritt, warnt ihr Mann sie, woanders zu parken, da sich an der engen Straße vor ihrem Zuhause eine große Pfütze gebildet hat. Der Altendorfer Bach fließ quasi vor der Haustür von Kalffs alter Hofanlage, die das Ehepaar seit 2017 in Eigenregie saniert.

Plötzlich trieb das eigene Auto vorbei

Ab 18 Uhr steigen die Fluten so rasant, dass bald der komplette Innenhof hüfthoch geflutet ist. Gegen 22 Uhr rettet sich das Ehepaar mit Hund und Katze in den ersten Stock. „Wir hätten den Hof nicht mehr verlassen können. Wir saßen quasi auf einer Insel“, erinnert sich Nicole Kalff sichtlich bewegt. Die Fluten führen Hausrat, Gerätschaften und Mülltonnen mit sich. Am späten Abend sieht Anselm Kalff den blauen Golf seiner Frau vorbei treiben, den diese etwa hundert Meter vom Hof entfernt geparkt hatte.

Der Wagen verfängt sich wenige Meter bachabwärts unter einer Fußgängerbrücke. Weil die Warnblinker leuchten, glaubt die Feuerwehr, es sei noch jemand im Fahrzeug. Bei einem Rettungsversuch gerät ein Feuerwehrmann selbst in höchste Not. „Wir haben ihn rufen hören“, berichtet Nicole Kalff. In diesem Moment packt sie die blanke Angst, „weil ich auch nicht wusste, was rundherum passiert, und wir niemanden erreichen konnten“. Die Kalffs wissen nicht, ob das Fachwerk ihres Hauses halten wird.

Am frühen Morgen fällt das Wasser wieder. Die Hilflosigkeit angesichts der Zerstörungen ist groß: Kalffs müssen mit der Sanierung wieder von vorne anfangen. Versichert sind sie nicht, aber für Nicole Kalff steht fest: „Wir bleiben. An dem Hof hängt unser ganzes Herz.“ Seit dem 14. Juli findet sie bei Regen kaum noch Schlaf. Unvorbereitet will das Ehepaar eine mögliche neue Flutkatastrophe nicht erleben: Anselm Kalff hat eine Pumpe angeschafft, die 900 Liter Wasser in der Minute pumpen kann. Er hofft, dass das reicht.