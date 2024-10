Ideen für den Klimaschutz Die Plastikschaufel wird nicht mehr weggeworfen

Den dritten Platz (500 Euro) erhielt das Totholz-Sammelprojekt des Vereins „Meckenheim blüht auf“. Ziel ist es seit 2019 , die Artenvielfalt in der Apfelstadt zu verbessern. Seither hat der Verein im gesamten Stadtgebiet Habitate mit regionalem Totholz geschaffen, um Insekten, Kleintieren und verschiedenen Pflanzenarten Lebensräume zu geben. Im vergangenen Jahr hat der Verein mit dem Bauhof fünf neue Flächen geschaffen, so unter anderem am Neuen Markt, am Siebengebirgsring und im Merler Neubaugebiet. „Das Preisgeld können wir gut gebrauchen, um die Flächen zu optimieren“, sagte Maximilian Mund.