Neuer Feierabendmarkt in Meckenheim Die Premiere erfüllt alle Erwartungen

Endlich mehr Leben ins Zentrum am Neuen Markt bringen – so lautet das Ziel des neuen Marketingkonzepts der Stadt Meckenheim: So soll in den Sommermonaten das Angebot regionaler und saisonaler Erzeugnisse nach Feierabend kauffreudige Kundschaft auf die Straßen locken. Mit der Premiere am Freitag waren die Beteiligten schon einmal zufrieden. Nicht nur die bunten Stände am Glockenspiel, sondern auch Scharen von Besuchern machten darauf aufmerksam, dass am Neuen Markt etwas Besonderes stattfand.