Situation entlang Ortsdurchfahrt verbessert Verkehrssicherheit in Altendorf-Ersdorf: Etappenziel erreicht

Die Zeit der Straßenbaustellen in Altendorf-Ersdorf ist bis auf Weiteres vorüber. Im vergangenen Sommer hatten die Arbeiten für den lange erwarteten Umbau der Ortsdurchfahrt begonnen: In vier Abschnitten ging es hauptsächlich darum, die Bürgersteige zu verbreitern. Auf der letzten Etappe, am Übergang zur Ahrstraße bei der Gaststätte Ohm Hein, ist zudem eine Verkehrsinsel als Querungshilfe für Fußgänger entstanden.