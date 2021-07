Neue Brücke über die A565 : Zum Jahresende soll der Überweg fertig sein

Meckenheim-Merl Fußgänger und Radler können die A565 bei Merl bald wieder überqueren, bis Ende des Jahres wird die 2018 abgerissene Brücke ersetzt. Die Prüfung des Korrosionsschutzes verzögerte die Planungen. Außerdem wünschte sich die Stadt Meckenheim einen grünen statt blauen Anstrich.

Bis zum Ende des Jahres soll die neue Fußgängerbrücke über die A565 bei Meckenheim-Merl fertig sein. Das teilte Bernd Aulmann, Sprecher der Autobahngesellschaft, auf Anfrage des General-Anzeigers mit. Ende Juni sei die Submission für die Arbeiten erfolgt, also die öffentliche Ausschreibung, so Aulmann. Die Auftragsvergabe solle bis Ende Juli abschlossen sein. Die Autobahngesellschaft des Bundes hat die Zuständigkeit auch für dieses Projekt übernommen, nachdem sie zum 1. Januar 2021 Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und Verwaltung aller Autobahnen in Deutschland übernommen hatte. Zuerst hatte die Meckenheimer SPD kürzlich auf den Fortgang des Projekts hingewiesen.

Ein Teil der alten Brücke wird wiederverwendet

Die eigentliche Brücke werde in zwei Teilen angeliefert, führte Aulmann weiter aus. Vor Ort solle sie dann zusammen- und in einem Stück aufgesetzt werden. Dafür sei eine Sperrung der Autobahn an einem Wochenende erforderlich, so der Sprecher weiter. Wann das passiert, steht aber jetzt noch nicht fest.