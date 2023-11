Drei Initiativen ausgezeichnet Das sind die Westenergie-Klimaschutz-Preisträger 2023 in Meckenheim

Den Klimaschutzpreis lobt Westenergie seit 1995 jährlich in verschiedenen Städten und Gemeinden aus. Je nach Größe der Kommune ist er mit bis zu 5000 Euro dotiert. Das Unternehmen verspricht jeder Initiative, die sich bewirbt, aber nicht ausgezeichnet wird, einen Trostpreis – in diesem Jahr jeweils ein Insektenhotel. In Meckenheim konnten sich Bürger, Vereine, Institutionen und Betriebe zwischen Mai und Ende August bewerben.