Einbruch in Getränkehandel in Meckenheim : Diebe wollten Kasse mit gestohlenen Obstkisten machen

Einbruch in Getränkehandel in Meckenheim

Rheinbach/Meckenheim Drei junge Männer wollten 1000 Obstkisten aus einem Getränkelager in Meckenheim stehlen, wurden erwischt und landeten auf der Anklagebank. Nun wurden sie vor dem Amtsgericht Rheinbach verurteilt.

„Gelegenheit macht Diebe“, sagte Strafverteidiger Michael Hakner und bracht auf den Punkt, was er und seine Kollegen Carsten Rubarth und Mutlu Günal dachten. Ihre Mandanten hatten in der Nacht zum 7. Juli 2019 im Lager in einem Meckenheimer Gewerbegebiet 1000 klappbare Obstkisten in einen Lieferwagen geladen. Ein Mitarbeiter konnte aber verhindern, dass die drei Männer (21, 31 und 34 Jahre alt) damit wegfuhren. Am Freitag saß das Trio im Amtsgericht Rheinbach auf der Anklagebank.