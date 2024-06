Süße Spezialitäten Diese Cafés bieten Kaffee und Kuchen im Linksrheinischen an

Region · Egal ob zur Stärkung nach einer Wanderung bei sonnigem Wetter oder zur Aufmunterung an einem grauen Regentag: Kaffee und Kuchen gehen immer - vor allem in tollen Cafés. Davon gibt es auch einige in Voreifel und Vorgebirge.

15.06.2024 , 11:00 Uhr

Café Reichwein: Inhaberin Bianca Reichwein greift sich den Teller mit Flockensahne- und Schoko-Mousse-Torte.

Von Chantal Dötsch