Verwirrung wegen ähnlicher Namen Industriepark, Unternehmerpark, Bio Innovation Park – das sind die Unterschiede

In Meckenheim gibt es drei „Parks“, die für einige Verwirrung sorgen. Alle liegen zumindest teilweise in der Nähe des Kottenforstes, zwei tragen diesen auch im Namen. Bei diesen beiden handelt es sich um Gewerbegebiete, trotzdem sind sie recht verschieden. Eines dieser Gebiete und der dritte „Park“ waren in den vergangenen Monaten Gegenstand der Berichterstattung, allerdings aus ganz unterschiedliche Gründen. Der GA erklärt, worauf es bei der Unterscheidung ankommt.