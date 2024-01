Schwierige finanzielle Situation Sparen ist für Meckenheim das oberste Gebot

Im Jahr 2024 steht in der Meckenheimer Kommunalpolitik ein Gebot über allen anderen: sparen. Die Stadt muss, wo immer möglich, Ausgaben reduzieren – und ebenso nach Möglichkeiten Ausschau halten, Geld einzunehmen. Gleichzeitig wird das Setzen von Prioritäten wichtiger. Je knapper die Mittel sind, desto gründlicher müssen sich Stadtrat und Verwaltung überlegen, wofür diese eingesetzt werden. Ende Januar geht es nach der verlängerten Weihnachtspause weiter mit Sitzungen des Rates und seiner Fachausschüsse. Ein guter Zeitpunkt für einen Überblick: Wo Meckenheim nach dem Jahreswechsel steht und was in den nächsten Monaten wichtig wird.