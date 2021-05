Kommentar zum Informatik-Unterricht : Dieser Lehrplan geht vorbei an der Realität

Meinung Meckenheim Meckenheimer Schulen können die neuen Vorgaben zum Informatik-Unterricht nicht umsetzen – wegen völlig veralteter Technik. Das Land hätte sicherstellen müssen, dass die Schulen seine Lehrpläne auch umsetzen können, findet Redakteurin Katharina Weber.

In der Politik klaffen Wunsch und Realität oft auseinander. Das hier ist so ein Fall: Das Land NRW schreibt Schulen vor, dass sie früher und besser Informatik unterrichten sollen, diese verfügen aber nur über zehn Jahre alte Rechner und doppelt so alte Software. Dass Informatik ab kommendem Schuljahr schon ab Klasse fünf unterrichtet werden soll, ist sicherlich sinnvoll. Um verstehen zu können, wie Soziale Medien und Co. uns in ihren Bann ziehen, muss man zunächst verstehen, wie die Algorithmen dahinter arbeiten – und was ein Algorithmus überhaupt ist.