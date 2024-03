Freizeitangebot für Jugendliche Dirt-Bike-Strecke in Meckenheim: Neuer Entwurf, höhere Kosten

Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit treibt es auch junge Menschen wieder mehr nach draußen. In der Stadt Meckenheim gibt es nur eine begrenzte Zahl von Freizeitangeboten für Jugendliche, ein weiteres ist jedoch in Planung: In der Jungholzheide soll eine Anlage für sogenannte Dirt Bikes entstehen, also Strecken und Schanzen durch das mit Bäumen bewachsene Areal sowie ein Aufenthaltsbereich. Die Idee hatte der Jugendrat bereits 2020 an den Stadtrat herangetragen, seitdem ist das Projekt mehrfach ins Stocken geraten – jetzt gibt es neue Planungen.