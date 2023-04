Als Gastronom verschuldet Erster Angeklagter in Meckenheimer Drogenprozess verurteilt

Und auch hinsichtlich seiner Mitangeklagten hat das Geständnis Bewegung in die Sache gebracht: Insbesondere der Hauptangeklagte hatte zu Verfahrensbeginn nämlich noch komplett gemauert. Sein Mandant wolle sich schweigend verteidigen hatte dessen Anwalt Mutlu Günal am ersten Verhandlungstag angekündigt. Die gesamte Anklage beruhe nur auf der für ihn unglaubwürdigen Aussage eines V-Mannes. Dieser zentrale Zeuge trat dann aber im Verlauf des Verfahrens gar nicht auf: Das Landesjustizministerium in Düsseldorf hatte ihm nämlich die Aussage vor Gericht untersagt und die Kammer lud an seiner Stelle den zuständigen Führungsbeamten der Polizei. Nach dem Geständnis des nun Verurteilten kam dann die Wende: Die beiden Mitangeklagten entschieden sich, ebenfalls auszusagen. Den Cousins wird von der Staatsanwaltschaft bandenmäßiger Drogenhandel in drei Fällen vorgeworfen: Sie sollen sich mit weiteren Mittätern zu einer Bande zusammengeschlossen haben, um den Kokshandel im Raum Meckenheim in großem Stil zu organisieren.