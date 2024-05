Starkregen und Hochwasser Ehrenamtler von „Meckenheim hilft“ unterstützen im Saarland

Nach den Unwetterfluten im Saarland hilft seit heute Vormittag auch ein Team des Vereins „Meckenheim hilft“ um seinen Vorsitzenden Stefan Pohl bei den Aufräumarbeiten. Im Einsatz sind Pohl, die Vorstandsmitglieder Ekkehard Höfs und Brigitte Kuchta mit insgesamt neun Mitstreitern derzeit in Völklingen: „Wir haben bereits den dritten Keller leer gepumpt“, berichtete Pohl gegen Mittag dem GA. Zwar seien die Zerstörungen vor Ort nicht vergleichbar mit den katastrophalen Schäden nach dem Hochwasser am 14./15. Juli 2021 an der Ahr und in der Region, unter anderem auch in Meckenheim. „Trotzdem hat der Starkregen auch hier an sich kleine Bäche so stark anschwellen lassen, sodass ganze Straßenzüge unter Wasser standen“.