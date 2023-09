Zeugen gesucht Videokamera zeigt verdächtiges Auto nach Einbruch bei Pilzzucht in Meckenheim

Unbekannte sind am Sonntagnachmittag, 24. September, in die Büroräume der Pilzzucht Mandarin an der Rheinbacher Landstraße eingedrungen. Gestohlen wurde nach Angaben des Unternehmens Bargeld. Es handelt sich dabei um Einnahmen aus dem Verkauf im Hofladen. Die Täter brachen Türen und Schränke auf und durchwühlten diese. Beim Eindringen über die von der Straße abgewandte Gebäudeseite lösten sie die Alarmanlage aus. Eine Überwachungskamera an der Vorderseite hat eine schwarze Limousine mit verdunkelten Scheiben aufgezeichnet – das Fahrzeug der Täter, vermutet die Geschäftsführerin Stefanie Wisniewski, die Standbilder der Kamera auf Facebook veröffentlicht hat. Zu erkennen sind darauf auch Radfahrer, die in die entgegengesetzte Richtung unterwegs sind.