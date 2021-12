Notarzteinsatz : Eine Person wurde schwer verletzt auf einem Bahngleis bei Meckenheim geborgen

Meckenheim Am späten Mittwochabend ist eine Person mutmaßlich unter einen fahrenden Zug bei Meckenheim geraten und dabei schwer verletzt worden. Die Rettungskräfte brachten die Person in eine nahe gelegene Klinik.

Laut Einsatzleiter der Feuerwehr Meckenheim, Jens Hapke, steht die Unglücksbahn aus Meckenheim in Richtung Rheinbach seit kurz nach 22 Uhr auf dem Gleis. Der Zugverkehr in dem betreffenden Abschnitt wurde bis auf weiteres eingestellt. Die Züge halten am nächsten Bahnhof oder werden umgeleitet. In der Folge kommt es zu Verspätungen.