Rettungseinsatz in Meckenheim Monteur wird bei Wartungsarbeiten auf seiner Leiter eingeklemmt

Gegen 20 Uhr am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Meckenheim zu einem mehrstöckigen Wohnhaus in den Zypressenweg gerufen. Laut Feuerwehrsprecher Jens Hapke musste zunächst befürchtet werden, dass eine Person in einem Aufzugsschacht eingeklemmt war und befreit werden musste. „Das hat sich dann aber bereits auf der Fahrt zum Einsatzort nicht bestätigt“, so Hapke weiter.