Feuerwehr-Einsatz in Meckenheim : Einsatzkräfte löschten Brand in einem Wohnhauskamin

Wegen eines Kaminbrandes in der Tombergstraße in Meckenheim musste die Feuerwehr am Mittwochabend ausrücken. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Am Mittwochabend ist die Feuerwehr Meckenheim wegen eines Kaminbrandes in die Tombergstraße ausgerückt. Zeitweise musste die Straße wegen des Einsatzes gesperrt werden.

Gegen 18.30 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr in Meckenheim am Mittwoch in die Tombergstraße zu einem Einsatz gerufen. Hausbewohner eines Mehrfamilienhauses hatten die Einsatzkräfte alarmiert, weil es in ihrem Kamin zu einem Brand gekommen war.