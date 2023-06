Hannelore und Bernhard Kolich aus Meckenheim feiern Eiserne Hochzeit für Killerlady und Ladykiller

Fidelio von Ludwig van Beethoven war der Grund, warum sich Hannelore und Bernhard Kolich am Tag ihres Kennenlernens 1956 in der Nähe des bayrischen Festspielgeländes begegneten. „Viele hielten sich während der Proben dort auf, wo man die Musik gut hören konnte“, erinnerte sich die 85-Jährige und beschrieb das, was man Liebe auf den ersten Blick nennen könnte: „Wir wussten gleich, dass wir zusammenpassen.“ Zwei Jahre später schlossen sie den Bund fürs Leben, im Jahr darauf wurde ihr Sohn Gerhard geboren.